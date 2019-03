Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, sabato 16 marzo:COMUNEOre 9 – Ce.Se.Di. – Torino, Via Gaudenzio Ferrari, 1 – La vice presidente del Consiglio comunale, Viviana Ferrero, partecipa alla Giornata di riflessione sull’Educazione Musicale, in occasione dei 50 anni della Società italiana per l’educazione musicale.REGIONEore 9 - Centro congressi Torino incontra (via Costa 8), il presidente del Consiglio regionale Nino Boeti interviene al 40° Congresso nazionale di Legacoop sul tema “Rivoluzioni cooperative. Imprese di persone che generano comunità e futuro”. (Rpi)