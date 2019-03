Business news: Azerbaigian, montenegrina Adriatic Capital interessata a cooperazione su rinnovabili

- La società montenegrina Adriatic Capital è interessata nella cooperazione con l'Azerbaigian per lo sviluppo di fonti rinnovabili, in particolare per quanto riguarda l'energia solare. E' quanto emerso da un incontro tra la delegazione della società montenegrina e il ministro dell'Energia di Baku, secondo quanto spiegato dal direttore esecutivo di Adriatic Capital Marko Vujovic parlando al portale d'informazione "News.az". Vujovic ha detto che la sua società ha effettuato ispezioni nelle regioni dell'Azerbaigian che presentano un potenziale per l'utilizzo di fonti rinnovabili. Il viceministro dell'Energia azerbaigiano Elnur Soltanov ha confermato la volontà di Baku di cooperare nello sviluppo di impianti solari, in particolare tramite un lavoro volto alla preparazione del quadro legale per gli investimenti. Un memorandum d'intesa tra le parti potrebbe essere siglato in materia. (Res)