Business news: Russia, Fondo investimenti diretti investirà 2,7 miliardi di dollari in Intergeo

- Il Fondo per gli investimenti diretti russo (Rdif) insieme a partner provenienti dalla Cina e dal Medio Oriente investirà 178 miliardi di rubli (2,7 miliardi di dollari) in Intergeo, una società metallurgica e mineraria e parte del Gruppo Onexim di proprietà di Mikhail Prokhorov. Un gruppo di investitori, tra cui il Fondo sovrano russo, il Fondo di investimento Russia-Cina e un importante fondo sovrano del Medio Oriente hanno acquisito una partecipazione del 9,53 per cento nella società. L'investimento del gruppo promuoverà lo sviluppo dei depositi polimetallici di Kingash e Ak-Sug, situati rispettivamente nel territorio russo di Krasnoyarsk e nella repubblica di Tuva, nonché il progetto per la costruzione di infrastrutture associate, si legge in una nota del fondo russo. "Il progetto darà un forte impulso alle economie delle due regioni russe e contribuirà a creare oltre 10 mila posti di lavoro", ha detto l’amministratore delegato dell’Rdif, Kirill Dmitriev. (Rum)