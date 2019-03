Business news: Grecia, “questione di tempo” upgrade rating se avanti con riforme

- Un ulteriore upgrade dell’economia greca da parte delle agenzie di rating è solo “questione di tempo”, fin tanto che il paese ellenico continuerà nel suo percorso di riforme. Lo ha detto il direttore del Meccanismo europeo di stabilità (Esm) Klaus Regling in un’intervista all’emittente “Ert”. Sul recente lancio dei nuovi bond decennali greci, Regling ha sottolineato come l’emissione delle obbligazioni abbia dimostrato che i mercati vedono “positivamente” la Grecia. Il direttore dell’Esm ha poi osservato che il paese ha registrato progressi dal termine del terzo programma di salvataggio dello scorso agosto, osservando che ci sono ancora alcune questioni rimaste aperte a cui il governo dovrebbe far fronte. Il riferimento è al tema della richiesta da parte delle banche nazionali di intervenire sulla legge che ha permesso allo Stato di bloccare il pignoramento delle prime case per alcune famiglie. Inoltre Regling ha sottolineato la necessità di proseguire con la riduzione dei crediti deteriorati nel portafoglio bancario nazionale. (Gra)