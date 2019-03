Business news: Albania, tasso disoccupazione torna a crescere, nel quarto trimestre 2018 si attesta al 12,3 per cento

- Il tasso di disoccupazione in Albania è tornato a crescere, seppure leggermente, nel quarto trimestre del 2018, attestandosi a quota del 12,3 per cento, ovvero 0,1 punto percentuale in più rispetto al precedente trimestre. Lo rivelano i dati dell'Istituto delle statistiche albanese (Instat). Su base annua, invece, l'occupazione sarebbe scesa di 1,1 punto percentuale. La crescita della disoccupazione alla fine del 2018 è la prima dopo un lungo periodo di flessione. Dall'ultimo trimestre del 2015, quando si attestava a quota del 17,2 per cento, il tasso di disoccupazione aveva registrato un costante calo, tanto da registrare nel terzo trimestre dello scorso anno un minimo storico. Rispetto al precedente trimestre, il numero dei disoccupati è cresciuto di 1316 persone, salendo a 172.792. Su base annua invece, il numero dei disoccupati si è ridotto di circa 15 mila unità. (Alt)