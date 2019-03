Business news: Ucraina, Banca nazionale, tasso inflazione al 6,3 per cento a fine 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Ucraina sarà del 6,3 per cento al termine del 2019. Queste le previsioni della Banca nazionale di Ucraina (Nbu), presentate alla stampa. Il governatore della Nbu Yakiv Smoliy ha spiegato che, in base alle previsioni fatte a gennaio, l'inflazione scenderà al 6,3 per cento a fine anno e ancora al 5 per cento a inizio 2020. Al termine del 2018 il tasso di inflazione in Ucraina è stato del 9,8 per cento, il miglior dato negli ultimi cinque anni. (Res)