Business news: Russia, inflazione settimanale ferma allo 0,1 per cento

- L'inflazione in Russia dal 5 all'11 marzo, per la settima settimana consecutiva, è rimasta al livello dello 0,1 per cento. Dall'inizio dell'anno i prezzi al consumo sono aumentati dell'1,6 per cento. È quanto riferito dall'istituto statistico Rosstat. L'inflazione settimanale a quota 0,1 per cento è registrata dal 22 gennaio al 4 marzo scorso. (Rum)