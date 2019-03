Trasporto aereo: American Airlines sospende i voli per il Venezuela

- La compagnia aerea American Airlines ha sospeso venerdì i voli da e per il Venezuela, isolando ulteriormente il paese sudamericano. Il sindacato dei piloti statunitensi, in precedenza, aveva detto ai suoi membri di rifiutare qualsiasi viaggio nel paese dopo che il dipartimento di Stato ha chiesto ai cittadini statunitensi di lasciare il paese e ritirato i suoi diplomatici dal Venezuela. La maggior parte delle compagnie aeree statunitensi aveva già interrotto il servizio in Venezuela, a causa dei disordini politici ed economici. American Airlines era l’ultima importante compagnia aerea statunitense a volare in Venezuela,con voli da Miami a Caracas e a Maracaibo. La mossa minaccia di isolare ulteriormente la nazione sudamericana, alle prese anche con una crisi umanitaria. “La sicurezza dei membri del nostro team e dei nostri clienti è sempre la prima e American Airlines non opererà in paesi che non consideriamo sicuri”, ha detto la compagnia aerea in una nota. (Was)