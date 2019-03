Business news: Slovenia, 80 milioni di euro costo stimato per presidenza Consiglio Ue 2021

- Il costo stimato dalla Slovenia per i preparativi della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea nel 2021 è attorno agli 80 milioni di euro: lo ha reso noto il governo di Lubiana, annunciando che intende assumere personale aggiuntivo per 350 posti nei prossimi mesi. Lo riferisce il quotidiano "Vecer", citando le parole del sottosegretario alla presidenza del consiglio sloveno Igor Mally. Secondo il rappresentante del governo sloveno, Lubiana intende anche sfruttare l'opportunità per promuovere il paese come destinazione turistica. La Slovenia, dopo l'adesione Ue nel 2004, ha presieduto per la prima volta il Consiglio dell'Unione nel 2008 e tornerà ad avere questo ruolo nel secondo semestre del 2021. (Lus)