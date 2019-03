Business news: Azerbaigian, a febbraio produzione petrolifera giornaliera pari a 806 mila barili

- L'Azerbaigian ha presentato i dati sulla produzione giornaliera di petrolio nazionale per il mese di febbraio alla commissione tecnica congiunta del Comitato di monitoraggio dell'Opec. Stando a quanto riferisce il ministero dell’Energia, la produzione giornaliera di petrolio in Azerbaigian è stata pari a 806 mila barili al giorno il mese scorso, di cui 722 mila barili di petrolio e 84 mila di condensato, ha riferito il ministero in una nota. Ogni giorno vengono esportati circa 572.900 barili di petrolio, 84 mila di condensato e 18 mila barili di derivati. La produzione media giornaliera di petrolio si era attestata a 793 mila barili a gennaio e a una media di 792.600 barili per l’intero 2018. La commissione tecnica congiunta è stata istituita il 22 gennaio 2017 e opera sotto l’egida del comitato di monitoraggio, un organismo creato per monitorare l'adempimento degli impegni assunti dai paesi che hanno aderito all’accordo sul taglio della produzione di petrolio. Lo scorso dicembre nel corso della quinta riunione ministeriale fra i paesi membri dell’Opec e quelli non facenti parte del cartello è stata concordata una nuova riduzione della produzione giornaliera a 1,2 milioni di barili. L’Azerbaigian, nel rispetto dell’intesa, dal primo gennaio del 2019 ha tagliato l’output di 20 mila barili al giorno. (Res)