Business news: Bielorussia, esportazioni merci e servizi in aumento dello 0,5 per cento a gennaio 2019

- Nel gennaio 2019 la Bielorussia ha esportato merci e servizi per un totale di 3,08 miliardi di dollari, con un incremento su base annua dello 0,5 per cento. Lo rende noto la Banca nazionale della Repubblica bielorussa (Nbrb), ripresa dall’agenzia di stampa nazionale “Belta”. Il volume complessivo degli scambi commerciali supera i 5,8 miliardi di dollari, un dato in discesa del 2,7 per cento rispetto al gennaio 2018. (Res)