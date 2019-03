Business news: Bosnia, si preannuncia vendita quota maggioritaria nella futura centrale elettrica Buk Bijela

- L'assemblea degli azionisti della compagnia Hidroelektrana na Drini discuterà nelle prossime settimane la decisione di vendere la propria quota all'interno della futura centrale idrica Buk Bijela Foca sul fiume Drina in Bosnia. Lo riferisce il sito di informazione "Capital". Un'offerta per l'acquisto è stata presentata dall'holding Ers il primo marzo di quest'anno. L'offerta riguarda l'80 per cento delle azioni della centrale al costo di 400 mila euro. Precedentemente, i governi della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia e della Serbia hanno annunciato di intendere costruire la centrale in modo congiunto. (Bos)