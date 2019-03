Business news: TurkStream, completato al 50 per cento terminal di Kiyikoy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati completati per il 50 per cento i lavori per la realizzazione del terminal di ricezione del gas di Kiyikoy, in Turchia, parte del progetto di gasdotto TurkStream. Lo ha reso noto Erol Yazici, direttore dei lavori dell’impianto, situato nella provincia nord-occidentale di Kirklareli. I lavori, ha spiegato il dirigente all’agenzia di stampa “Anadolu”, erano iniziati nel marzo del 2018 e dovrebbero terminare entro la fine di quest’anno con una serie di test di preparazione per la trasmissione del gas. “Finora circa 2 mila persone hanno lavorato sul sito. Il progetto è portato avanti da un personale altamente competente”, ha dichiarato Yazici. Il contratto per la costruzione del terminal è stato siglato nel settembre del 2017 con la compagnia britannica Petrofac, che ha successivamente assegnato un contratto di subappalto alla ditta turca Tekfen. (Tua)