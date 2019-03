Business news: Albania, da società distribuzione 78 milioni di euro per importazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scarse piogge all'inizio di quest'anno hanno messo in difficoltà il settore dell'energia elettrica in Albania, la cui produzione è interamente basata sulle risorse idriche. L'impianto idroelettrico di Fierza, il più grande del paese, ha ridotto di tre volte la propria produzione a gennaio. Mentre la società di distribuzione di energia elettrica, Osshe, oltre ai 58 milioni di euro spesi per le importazioni nei primi due mesi dell'anno, ha stanziato altri 20 milioni di euro per gli acquisti durante marzo. Secondo l'emittente tv albanese, che si cita fonti dell'Osshe, a causa delle grandi quantità di importazione, la società avrebbe fermato al momento, il finanziamento dei nuovi investimenti previsti per il 2019. (Alt)