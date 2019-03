Business news: Ue, decisione su erogazione tranche da 1 miliardo a Grecia rinviata ad aprile

- I ministri delle Finanze dei 19 Stati membri dell'Eurozona hanno deciso di rinviare la decisione sull'erogazione di un miliardo di euro alla Grecia. Il motivo del rinvio del pagamento è che Atene non ha ancora modificato le disposizioni di una legge che tutela i principali beni immobiliari dei debitori, secondo quanto riportato dal quotidiano di Atene "Kathimerini". L'esborso verrà ora discusso nella prossima riunione dell'Eurogruppo, in programma il 5 aprile, a condizione che la Grecia abbia apportato le necessarie modifiche. E' stato lo stesso commissario europeo per gli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, ad indicare in giornata di aspettarsi un accordo con la Grecia sulla questione delle cosiddette residenze primarie solo nei prossimi giorni, chiarendo che il via libera dei ministri delle Finanze dell'Ue sulla tranche dovrebbe arrivare entro la riunione di aprile dell'Eurogruppo. (Gra)