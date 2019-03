Business news: Ucraina, importazioni di gas in calo del 20 per cento a gennaio-febbraio 2019

- Le importazioni di gas naturale dell’Ucraina si sono attestate a 0,9 miliardi di metri cubi di gas nei primi due mesi di quest’anno, registrando un calo del 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo riferisce l’agenzia “Ukrinform”, con cui il servizio stampa della compagnia statale Ukrtransgaz ha condiviso alcune informazioni. “Le importazioni di gas naturale del paese si sono attestate a 0,9 miliardi di metri cubi nei primi due mesi del 2019, riscontrando un decremento pari a 20 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”, si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa di Ukrtransgaz, all’interno della quale viene specificato che il paese si è rifornito di gas naturale esclusivamente dai paesi europei per il quarto inverno consecutivo. Sempre nello stesso periodo, riferisce “Ukrinform”, il volume totale del gas naturale della Federazione Russa trasportato in Moldova e nell’Unione europea attraverso il territorio ucraino ha registrato un aumento del 15 per cento, attestandosi a 13,8 miliardi di metri cubi. (Res)