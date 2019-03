Brasile: bando per la privatizzazione di altri 22 aeroporti sarà presentato il prossimo lunedì (3)

- Nella mattinata di oggi, 15 marzo, si è conclusa con la vendita di tutte le concessioni messe all'asta la privatizzazione di dodici aeroporti brasiliani. Protagonisti della gara, tenuta oggi presso la borsa di San Paolo, sono stati la spagnola Aena, la svizzera Zurich e la boliviana Aeroeste, ognuno dei quali alla guida di un consorzio che si è aggiudicato uno dei tre "blocchi" messi in vendita. Agli spagnoli va il boccone più ghiotto dell'asta: un gruppo di sei scali con a capo quello della città di Recife, con importanti ricadute sul settore turistico. Si tratta della prima asta per l'affidamento di concessioni gestita dal governo del brasiliano, Jair Bolsonaro. Il governo ha incassato in tutto 2,3 miliardi di real (550 milioni di euro), complessivamente il 986 per cento in più rispetto alla base d'asta. (segue) (Brb)