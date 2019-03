Usa: Camera voterà il 26 marzo contro il veto di Trump su emergenza confini

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà il 26 marzo nel tentativo di scavalcare il veto del presidente statunitense Donald Trump per bloccare la sua dichiarazione di emergenza nazionale sul confine meridionale. Lo ha fatto sapere la presidente della Camera, la democratica Nancy Pelosi, in una dichiarazione. "Il 26 marzo, l'Assemblea agirà ancora una volta per proteggere la nostra Costituzione e la nostra democrazia dalla dichiarazione di emergenza del presidente, tenendo un voto per scavalcare il suo veto", ha detto Pelosi. Trump ha firmato oggi il suo primo veto contro una risoluzione del Congresso passata con il sostegno bipartisan in entrambe le camere. Giovedì, il Senato degli Stati Uniti ha approvato la risoluzione congiunta con un voto di 59-41. Il 27 febbraio, la Camera ha approvato la risoluzione con un voto 245-182. Nessuno dei due rami del Congresso pare avere i numeri sufficiente per raggiungere i due terzi dei voti per scavalcare il veto di Trump. (Was)