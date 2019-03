Brasile: trovato deposito sospetto sul conto corrente del presunto killer di Marielle Franco (2)

- Oltre al conto corrente sono state sequestrate la sua casa, situata in un condominio di lusso a Barra da Tijuca accanto a quella del presidente Bolsonaro, una barca ormeggiata ad Angra dos Reis e intestata a un prestanome di Lessa. Tutti beni che secondo gli inquirenti sono incompatibili con le entrate di un ufficiale di polizia militare in pensione. In attesa di essere interrogati dagli inquirenti Lessa e Queiroz sono stati portati presso il carcere di Bangu 1, alla periferia di Rio de Janeiro, dove attenderanno il trasferimento in una prigione federale, come stabilito dalla magistratura. (Brb)