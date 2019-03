Brasile-Stati Uniti: ministro Esteri chiederà maggiore flessibilità per concessione visto ai brasiliani in usa (2)

- Il governo brasiliano aveva annunciato a gennaio l'intenzione di concedere l'esenzione totale dalla richiesta di visto turistico, senza richiedere reciprocità, per i cittadini di un gruppo di quattro paesi considerati strategici per il turismo in Brasile: Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia. Se la proposta dovesse essere approvata, i cittadini dei paesi indicati non dovranno più chiedere in anticipo il visto presso i consolati brasiliani nei propri paesi, ma questo sarà concesso all'arrivo nel paese, come già accade per i cittadini dei paesi dell'Unione europea. I ministri del Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, e degli Esteri, Ernesto Araujo, hanno già parlato in via informale sull'argomento e, secondo il responsabile del Turismo, c'è stato un segnale positivo da parte del suo collega degli Esteri. "Ho avuto una conversazione preliminare con il ministro Araujo che vede di buon occhio la decisione di porre fine alla politica di reciprocità. La mia proposta iniziale, è che in quei paesi che hanno già implementato il visto elettronico (Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia) possiamo già promuovere l'esenzione totale dei visti ", ha detto il ministro del Turismo in un'intervista al giornale "Estadao". Spetterà al ministero degli Esteri stabilire i criteri per scegliere quali tra questi paesi riceverà l'esenzione completa. Nella riunione di oggi i ministri discuteranno delle procedure burocratiche. (segue) (Brb)