Difesa: Trump nomina generale Tod Wolters prossimo comandante forze statunitensi in Europa

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nominato il generale Tod Wolters prossimo comandante delle forze statunitensi in Europa. E' quanto si apprende da una dichiarazione del Comando europeo. "Il segretario alla Difesa ad interim (Patrick Shanahan) ha annunciato che il presidente ha nominato il generale dell'aviazione statunitense Tod Wolters come prossimo comandante supremo delle forze alleate in Europa e comandante (del) Comando europeo degli Stati Uniti (Eucom)", si legge nella nota. Wolters succederà all'attuale comandante generale Curtis Scaparrotti, in carica dal 2016. La nomina di Wolters dovrà ora essere confermata dal Senato degli Stati Uniti. La Nato ha concordato la nomina di Wolters, ha detto l'Eucom in una dichiarazione. Wolters, 59 anni, è laureato all'Aeronautica militare e veterano di combattimento in Iraq e Afghanistan. (Was)