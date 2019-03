Brasile-Emirati Arabi Uniti: firmato accordo nei settori dell'economia e del turismo (2)

- Secondo Araújo, il Brasile vuole attrarre più investimenti nel Paese "soprattutto sfruttando il grande potenziale offerto dai fondi d'investimento degli Emirati Arabi Uniti", ha dichiarato Araujo. Il ministro ha affermato di seguire con grande enfasi le questioni regionali che interessano gli Eau. "Sentiamo la loro preoccupazione sulla situazione in Medio Oriente e in particolare con lo lo Yemen. Il Brasile è pronto a sostenere gli sforzi per la pace e la stabilità nella regione", ha concluso Araujo. Lo sceicco Abdullah ha anche evidenziato i promettenti sviluppo in campo commerciale. Lo scambio bilaterale dello scorso anno ha raggiunto un volume di 2,6 miliardi di dollari. Il ministero degli Esteri brasiliano stima che gli investimenti degli Emirati Arabi in Brasile superino i 5 miliardi di dollari nel 2019. Lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan incontrerà in serata il presidente brasiliani, Jair Bolsonaro, presso il palazzo presidenziale del Planalto. (Brb)