Difesa: Lockheed si aggiudica contratto da 506,9 milioni di dollari per i missili PAC-3

- L'esercito degli Stati Uniti ha assegnato a Lockheed Martin un contratto da 506,9 milioni di dollari per costruire i missili Patriot Advanced Capability-3. Il contratto è per servizi accessori, hardware, strutture, attrezzature, così come tutti gli sforzi tecnici, di pianificazione, di gestione, di produzione e di collaudo per produrre il Patriot, che è l'acronimo di Radar Tracking Array Phased per intercettare su Target. Lo ha annunciato il dipartimento di Difesa. I lavori saranno eseguiti nello stabilimento di Lockheed a Grand Prairie, in Texas, con una data di completamento stimata del 31 dicembre 2024. (Was)