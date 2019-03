Usa-Corea del Nord: Pompeo fiducioso dei colloqui su denuclearizzazione nonostante minacce

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha detto venerdì, 15 marzo, di essere fiducioso che i colloqui sulla denuclearizzazione con la Corea del Nord continueranno nonostante le minacce di un alto funzionario nordcoreano sul ritiro dai negoziati e la ripresa dei test missilistici. Il viceministro degli Esteri, Choe Son-hui, "ha lasciato aperta la possibilità che i negoziati continuino", ha detto Pompeo ai giornalisti, ed "è desiderio dell'amministrazione che continuiamo ad avere colloqui". Il segretario di Stato ha anche risposto direttamente alle minacce circa la possibilità che il leader nordcoreano Kim Jong-un possa prendere in considerazione la ripresa dei test missilistici. "Ad Hanoi, in diverse occasioni, ha parlato direttamente con il presidente e si è impegnato a non riprendere i test nucleari, né a riprendere i test missilistici", ha detto Pompeo. "Questa è la parola del presidente Kim. Ci aspettiamo che sarà all'altezza di questo impegno". (segue) (Was)