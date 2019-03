Usa: Trump emette il primo veto della sua presidenza

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha emesso oggi il primo veto della sua presidenza, respingendo una risoluzione che lo avrebbe bloccato dal finanziare il suo muro di confine senza l'approvazione del Congresso. La risoluzione, passata il mese scorso dalla Camera dei rappresentanti, è stata approvata ieri dal Senato grazie all'appoggio di alcuni Repubblicani. Con 59 voti a favore e 41 contro, il Senato ha bocciato la proclamazione di febbraio di un'emergenza alle frontiere da parte di Trump, ma attualmente i legislatori non hanno i voti per rovesciare il veto presidenziale. Il vice portavoce della Casa Bianca, Hogan Gidley, ha detto che il veto rappresenta un momento "triste" e "molto importante" nella presidenza di Trump. "Non solo perché è il primo veto che questo presidente ha emesso, ma è un momento triste e un momento importante a causa di ciò che effettivamente rappresenta, una mancanza di comprensione e convinzione da parte dei Democratici al Congresso di riconoscere la grave crisi che affrontiamo lungo il nostro confine meridionale", ha detto Gidley sull'emittente “Fox News”. (segue) (Was)