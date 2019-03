Usa: Trump emette il primo veto della sua presidenza (2)

- "È lontano da me cercare di indovinare perché i Repubblicani hanno fatto questo. Alcuni menzionano la linea procedurale che non gli piaceva”, ha detto Gidley. "Il fatto è che tale misura rende il nostro paese meno sicuro. Mette a rischio i cittadini statunitensi, le loro vite", ha continuato Gidley. "Vorrei ringraziare tutti i grandi senatori repubblicani che hanno coraggiosamente votato per i confini forti e sicuri e per il muro”. "Questo aiuterà a fermare la criminalità, la tratta di esseri umani e le droghe che entrano nel nostro Paese. Guardate, quando tornerete nei vostri stati, vi ameranno più che mai!”, ha scritto su Twitter il capo della Casa Bianca rivolgendosi ai senatori repubblicani che hanno votato per la dichiarazione d'emergenza. (Was)