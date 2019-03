Brasile: bando per la privatizzazione di altri 22 aeroporti sarà presentato il prossimo lunedì (6)

- Il segretario nazionale dell'Aviazione civile, Ronei Glazman, ha dichiarato che la privatizzazione degli aeroporti del paese garantirà 8,8 miliardi di real (2 miliardi di euro) di entrate nelle casse dello stato. Il ricavo maggiore sarà ottenuto dalla cessione del blocco di sei aeroporti che comprende lo scalo di Congonhas nello stato di San Paolo, che vale da solo concessioni per 2,4 miliardi di real (550 milioni di euro). Glanzmann ha detto che gli investitori brasiliani e internazionali hanno giudicato bene il modello indicato dal governo definendolo "amichevole". "Abbiamo individuato circa 12 società principali che hanno mostrato interesse nell'acquisizione degli scali, questo significa che ci sarà molta concorrenza", ha dichiarato. Glanzmann ha anche sottolineato che il governo "agirà con forza" in modo che il testo che rimuove il limite di capitale straniero nelle compagnie aeree diventi legge. "Sono sicuro che il nuovo Congresso nazionale non si sottrarrà a questo impegno per la società brasiliana", ha detto (Brb)