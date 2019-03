Usa: trafficanti di esseri umani accelerano arrivo dei migranti alla frontiera

- Alcune organizzazioni criminali in Messico hanno creato una'attività redditizia di traffico di esseri umani che utilizza autobus per trasportare in pochi giorni famiglie di migranti guatemaltechi alla frontiera degli Stati Uniti. Secondo le forze dell'ordine statunitensi e funzionari Usa e del Guatemala, i trafficanti attirano le famiglie promettendogli un viaggio veloce e sicuro, esente dai pericoli solitamente associati ai viaggi verso il confine degli Stati Uniti, insieme alle rassicurazioni che consegnandosi alle autorità statunitensi verranno rilasciati nel paese in pochi giorni. Il fenomeno, secondo i documenti delle forze dell'ordine degli Stati Uniti citate dal “Washington Post”, sta accelerando l'arrivo dei migranti alla frontiera meridionale Usa. (segue) (Was)