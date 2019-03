Usa: trafficanti di esseri umani accelerano arrivo dei migranti alla frontiera (2)

- Il costo può arrivare fino a 7.000 dollari per adulto con bambino, a dimostrazione dell'attività altamente redditizia, progettata per sfruttare la disfunzione del sistema di immigrazione Usa e le sentenze dei tribunali statunitensi che prevedono il rilascio delle famiglie dalle carceri in attesa del trattamento delle richieste di asilo. Funzionari statunitensi hanno chiamato il sistema "The Conveyor Belt" (“Il nastro trasportatore”) e hanno chiesto alle autorità messicane di collaborare per fermarlo. Il mese scorso in 40.325 sono arrivati in gruppi familiari, segnando un aumento del 67 per cento da gennaio. (Was)