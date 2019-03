Regionali Basilicata: Salvini, con noi in amministrazione lavora soltanto chi merita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha affermato: "Se governiamo noi, per la Regione dovrà lavorare chi merita. 'Mi manda tizio?' E chi se ne frega. Se sei bravo lavori, altrimenti no". Così il leader della Lega in una diretta Facebook da Matera dove si trova per il tour elettorale a sostegno del candidato presidente alle regionali della Basilicata. (Rin)