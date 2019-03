Roma: Luca Lanzalone si dimette da consigliere cda Acea

- "Si rende noto che l'avv. Luca Alfredo Lanzalone, eletto consigliere di amministrazione di Acea spa nell’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017, nell’ambito della lista presentata dal socio Roma Capitale, amministratore non esecutivo e non indipendente, ha rassegnato, in data odierna, le dimissioni dalla carica di consigliere. Per quanto a conoscenza della società, l'avv. Lanzalone possiede, alla data odierna, 3.070 azioni di Acea spa". Lo comunica Acea in una nota. (Com)