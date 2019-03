Decretone: Fontana, bene attenzione a disabili, avanti con lavoro

- Il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, ha affermato: "Sono contento che - dopo la mia lettera ai colleghi Di Maio e Tria - sia stato dato, nella disciplina del Reddito di cittadinanza, un segnale di attenzione specifica - seppure ancora parziale - a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Ringrazio Fand e Fish per il lavoro leale e costruttivo che hanno portato avanti insieme a noi. Continuiamo a lavorare con massimo impegno per il sostegno alle persone più fragili". L'esponente di governo in quota Lega lo ha detto dopo che le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno approvato l'emendamento al Decretone a sostegno delle famiglie con disabili. (Com)