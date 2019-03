Governo: Savino (FI), Conte deve rispettare lavoro giornalisti

- La deputata di Forza Italia, Elvira Savino, sostiene in una nota che "il premier Conte dovrebbe avere più rispetto per il lavoro dei giornalisti e degli operatori dell'informazione". La parlamentare azzurra quindi spiega: "La scelta del premier di fare dichiarazioni alla stampa non nella apposita sala stampa di palazzo Chigi, ma all'aperto, è soltanto un escamotage per evitare le domande dei giornalisti e per dare l'illusoria impressione che i Cinque stelle siano fuori dal 'palazzo'. Conte si ricordi di essere il presidente del Consiglio e non si faccia manovrare fino a questo punto dal suo staff di comunicazione. Ha fatto bene l'Associazione stampa parlamentare a stigmatizzare l'episodio e speriamo che non si ripeta più", conclude Savino.(Com)