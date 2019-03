Messico: rinvenute 19 buste con resti umani nello stato di Jalisco

- Le autorità messicane hanno rinvenuto 19 buste di plastica contenenti resti umani nel municipio di Ixtlahuacán de los Membrillos, nello stato di Jalisco. Lo riferisce la stampa locale, che cita fonti della procura. Le buste sono state rinvenute in un canale situato tra Ixtlahuacán de los Membrillos e la vicina località di El Salto. Secondo quanto dichiarato dal procuratore generale di Jalisco esperti sono al lavoro per accertare se le buste contengono i resti di interi corpi umani e se le vittime sono tra le persone di cui è stata denunciata la scomparsa. Jalisco è tra gli stati maggiormente colpiti dagli scontri tra cartelli della droga in Messico. (Mec)