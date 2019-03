Nicaragua: polizia nega autorizzazione per manifestazione opposizione prevista per domani

- La polizia del Nicaragua ha negato l’autorizzazione a una manifestazione di protesta convocata per domani dal gruppo Unità nazionale azzurro e bianco (Unab), che riunisce 43 organizzazioni e partiti politici. “La polizia nazionale non autorizza alcuna attività che possa generare disturbo per le famiglie del nicaraguensi”, si legge in un comunicato ripreso dal quotidiano “El Nuevo Diario”. La manifestazione era stata convocata per chiedere il rilascio di tutti i prigionieri politici. Il divieto a manifestare arriva mentre arrancano i negoziati tra governo e opposizione, avviati il 27 febbraio con la liberazione di 100 prigionieri politici e ripresi ieri dopo alcuni giorni di stallo. (segue) (Mec)