Usa-Corea del Nord: Pompeo fiducioso dei colloqui su denuclearizzazione nonostante minacce (2)

- La Corea del Nord, secondo quanto dichiarato oggi dal viceministro degli Esteri nordcoreano, Choe Son-hui, sta soppesando una sospensione dei colloqui sulla denuclearizzazione con gli Stati Uniti, un nuovo segnale di allontanamento tra i due interlocutori dopo il summit fallimentare dello scorso febbraio ad Hanoi. Pyongyang non ha intenzione di cedere alle richieste degli Stati Uniti per una denuclearizzazione completa immediata, né di partecipare a negoziati sulla base di tale presupposto, ha dichiarato Choe nel corso di una conferenza stampa a Pyongyang. Il viceministro ha anticipato che presto il leader nordcoreano, Kim Jong-un, farà un annuncio pubblico per chiarire la propria posizione riguardo i colloqui con gli Stati Uniti. Il sito web d’informazione ufficiale del regime nordcoreano, “Uriminzokkiri”, ha sollecitato ieri gli Stati Uniti ad accettare l’offerta di Pyongyang di uno smantellamento del principale sito nucleare nordcoreano – quello di Yongbyon – come primo passo di un processo di denuclearizzazione “a fasi”, e a concedere in cambio un alleviamento parziale del regime sanzionatorio a carico del Nord. (segue) (Was)