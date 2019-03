Algeria: Unione africana accoglie con favore natura pacifica delle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione dell'Unione africana (Ua), Moussa Faki, ha detto di apprezzare la "natura pacifica" delle proteste. "Il presidente accoglie con favore la natura pacifica delle manifestazioni, che dimostra una grande maturità e un alto spirito di responsabilità da parte del popolo algerino e di tutti gli attori interessati", ha dichiarato la Commissione dell'Ua in una dichiarazione. Faki "apprezza" anche la decisione del presidente Abdelaziz Bouteflika, annunciata lunedì, di non cercare un quinto mandato come presidente dell'Algeria. Faki "fa appello al dialogo nazionale per la realizzazione del consenso necessario per l'attuazione di queste riforme nella pace, nella stabilità e nella continuità dello Stato". (Ala)