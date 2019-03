Pd: Renzi, Gentiloni presidente partito? Benissimo, se è proposta Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la proposta di Zingaretti è Gentiloni", come presidente del Pd, "va benissimo Gentiloni. Basta con le polemiche". Lo ha detto il senatore del Pd, Matteo Renzi, ospite a "Otto e Mezzo" su La7, in merito all'ipotesi di Paolo Gentiloni come presidente del partito. Renzi, inoltre, annunciando la sua assenza all'Assemblea del Pd di domenica per motivi familiari, ha anche detto: "Ho parlato con Nicola Zingaretti, ora è il segretario, basta fuoco amico di cui io sono stato vittima. Tutti - ha concluso - a dare una mano, io da ex segretario ne sarò ben felice". (Rin)