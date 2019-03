Italia-Cina: Bernini (FI), memorandum senza garanzie, Conte riferisca in Senato (2)

- Per Anna Maria Bernini, "nel memorandum si parla di dialogo amichevole con incontri 'diretti'. Ma se l’interpretazione del documento viene tolta dalla sfera di competenza dei tribunali internazionali per affidarla ad 'amichevoli' consultazioni dirette, si offre al governo cinese la facoltà di aprire contenziosi infiniti, e si può capire come andrebbe a finire tra Xi Jinping e Di Maio. Per tutti questi motivi - conclude Bernini - Forza Italia ha chiesto che martedì il premier riferisca anche al Senato su tutti i punti controversi del memorandum". (Com)