America Latina: confermata presenza di cinque presidenti a vertice nazioni sudamericane di Santiago

- Sono cinque i capi di Stato di paesi latinoamericani che hanno confermato ad oggi la loro presenza al vertice di nazioni sudamericane, in programma il 22 marzo a Santiago del Cile. Il summit, convocato dai presidenti della Colombia, Ivan Duque, e del Cile, Sebastian Pinera, per promuovere la creazione di un nuovo spazio di integrazione regionale alternativo all'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur), vedrà anche la presenza già confermata dei presidenti dell'Argentina, Mauricio Macri, dell'Ecuador, Lenin Moreno, e del Paraguay, Mario Abdo Benitez. Brasile, Uruguay e Guyana hanno confermato invece la presenza dei loro rispettivi ministri degli Esteri ma non ancora quella dei capi di Stato. In attesa di conferma la partecipazione di Bolivia e Suriname. (segue) (Abu)