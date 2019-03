America Latina: confermata presenza di cinque presidenti a vertice nazioni sudamericane di Santiago (5)

- L'Unasur, ha denunciato Moreno, "è entrata in un tunnel senza uscita da un anno, la metà degli stati membri non partecipano né contribuiscono finanziariamente, le segreteria è senza titolare e il personale è andato diminuendo perché alcuni presidenti irresponsabili si sono intestarditi a nominare i loro amici". Da gennaio 2017 l'attività istituzionale è paralizzata a causa di divisioni interne. Al termine del mandato del colombiano Ernesto Samper, non è stato possibile eleggere un nuovo segretario generale per mancanza di consenso. Nel suo messaggio al paese, Moreno ha detto che si è tentato con "vari mezzi" diplomatici di risolvere la situazione, ma senza fortuna. A suo giudizio, il problema è che "l'Unasur si è trasformata in una piattaforma politica che ha distrutto il sogno dell'integrazione che ci era stato venduto". (segue) (Abu)