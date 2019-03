Napoli: Salvini, per le Universiadi in campo rinforzo di uomini tra Forze dell'ordine e Forze armate

- “Per le Universiadi ci sarà un rinforzo di uomini non solo delle Forze dell’ordine ma anche delle Forze armate, per non sguarnire i quartieri della città che tanto hanno bisogno di poliziotti e di carabinieri. Chiederemo il supporto al Ministero della Difesa non perché ci sia un allarme particolare ma perché ci saranno migliaia di persone quindi aumenteranno i punti da vigilare e controllare. Le Universiadi saranno un bellissimo evento che porterà tantissimi giovani a godersi questa città”. Così Matteo Salvini durante la conferenza stampa a margine del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico in Prefettura a Napoli. (Ren)