Rifiuti: gruppo Pd Campidoglio, dichiarazioni Montanari confermano che Raggi non decide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni dell'ex assessore Montanari confermano che sulla gestione dei rifiuti la sindaca Raggi non decide nulla e segue soltanto indicazioni di interessi contrari allo sviluppo e crescita di Ama". Così in una nota il gruppo del Pd capitolino. "Dall'audizione - prosegue la nota - si delinea ancora una volta una sindaca sistematicamente in contraddizione con se stessa e sempre più confusa. Preoccupa la sensazione che le intenzioni della Raggi su Ama siano frutto di influenze di personaggi più o meno noti capaci di imporre indirizzi politici, tra cui l'interesse a privatizzare l'azienda capitolina dei rifiuti. Chi governa Roma? Dalle dichiarazioni odierne dell'ex assessore Montanari non sembra essere la Raggi". (Com)