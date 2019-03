Napoli: Salvini, al lavoro su fondo antiracket. Entro quest'anno 8mila assunzioni nelle forze dell’ordine

- “Sul racket occorre essere conseguenti. Stiamo lavorando sul fondo antiracket-antiusura. Non bisogna negare le carenze di organico sia per quanto riguarda le Forze dell’ordine sia per quanto riguarda le Forze della giustizia. E questa è una carenza che risale al blocco delle assunzioni dei concorsi e dei turnover degli anni passati sia sul fronte pubblica sicurezza che sul fronte amministrazione della giustizia. Dobbiamo recuperare qualche anno perduto perché a volte le denunce non trovavano qualcuno fisicamente in condizione di prenderle in esame. Quindi è chiaro che è dissuasivo nei confronti di chi poi si trova da solo”. Così il ministro Salvini alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa a margine del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico in Prefettura a Napoli. “Bisogna aumentare i fondi per le vittime, ed essere più veloci assumendo più uomini nelle forze dell’ordine, più pubblici ministeri, più magistrati. E’ l’unica soluzione percorribile per invogliare a denunciare – ha spiegato Salvini -. Quindi dobbiamo assumere, e per assumere devi spendere, ma per spendere devi trovare soldi. Cosa che stiamo facendo con 8mila assunzioni nelle forze dell’ordine per questo 2019”. “Mi farò carico col collega Bonafede di estendere il comparto giustizia che per combattere il racket è l’unica soluzione”, ha concluso il ministro dell’Interno. (Ren)