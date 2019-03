Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore al Commercio Cristina Tajani partecipa al "Manifattura Milano Camp". L'evento ospiterà l'Official Arduino Day 2019, appuntamento annuale della comunità mondiale di Arduino, con un focus sulle tecnologie open per la manifattura 4.0.Milano Luiss Hub For Makers And Students, via Massimo D'azeglio 3 (ore 11.00)L'assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini, presenta l'iniziativa "Open Data. Istruzioni per il (RI)uso", un'occasione per presentare gli ultimi sviluppi in materia di dati e trasparenza del Comune di Milano.Acquario Civico, viale Gadio 2 (ore 11.00)L'assessore Laura Galimberti (Educazione e Istruzione) prende parte alla tavola rotonda dal titolo "#ZEROBULLISMO - Campagna di sensibilizzazione al cyberbullismo"BASE Milano, via Bergognone 34 (ore 11.00)L'assessore Laura Galimberti (Educazione e Istruzione) introduce l'incontro "Giocare è un diritto: come garantirlo tra device digitali e giochi in scatola".Palazzo Reale - Sala conferenze, piazza del Duomo 12 (ore 15.00)L'assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini, interviene alla presentazione del libro "Ludocrazia", di Gianluca Sgueo.Palazzina Liberty, largo Marinai d'Italia 1 (ore 16.00)Il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé partecipa alla premiazione della prima edizione del Premio don Tonino Bello. Interviene don Luigi Ciotti. Partecipano il professore Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione Don Tonino Bello e il generale Camillo De Milato, presidente dell'associazione regionale Pugliesi di Milano.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 17.00)L'assessore Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici) parteciperà all'incontro "Io, Robotto. Così ho insegnato ad Alexa a parlare italiano. Lo sviluppo della personalità di un'intelligenza artificiale".Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4 (ore 18.00) (segue) (Rem)