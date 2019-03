Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEEvento "Diritti e doveri per portavoce e attivisti. In sede politico, contabile, penale, civile, amministrativa" un seminario-confronto sulle pratiche legali propedeutiche all'attività politica, nel corso del quale verranno illustrate le corrette modalità per muoversi all'interno della Pubblica Amministrazione. Introduce i lavori il consigliere regionale Massimo De Rosa e relaziona l'avvocato Ilaria Battistini.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 10.30)Il sottosegretario di Regione Lombardia ai Grandi Eventi sportivi Antonio Rossi partecipa a Santa Caterina Valfurva (SO) alla premiazione del Campionato regionale di Sci Alpinoragazzi e allievi.piazza Migliavacca, Santa Caterina Valfurva/SO (ore 15)VARIEVisita del sottosegretario Giancarlo Giorgetti a Made ExpoRho-Fiera Milano, strada statale del Sempione 28 (ore 9)Giornata organizzata dalla Coldiretti dedicata alle primizie di Primavera.Mercato agricolo, via Friuli 10/A (ore 9.30)Il vicepresidente dei senatori Pd Franco Mirabelli partecipa all'incontro 'Il sogno europeo. L'Europa che vogliamo', con l'europarlamentare Brando Benifei.Circolo Pd Prato-Bicocca, via Val Maria 6 (ore 10.30)Riapertura del Museo Botanico Aurelia Josz.Museo Botanico, via Rodolfo Margaria 1 (dalle 15.00)Iniziativa "Un mondo alla rovescia'. Partecipano il sociologo dell'Università di Ferrara, Alfredo Alietti, il politologo dell'Università di Ferrara Alberto Castelli, il segretari generale della CGIL Lombardia, Elena Lattuada, il presidente di ARCI Milano, Matteo Malaspina, il curatore del Rapporto, direttore di Società Informazione Onlus, Sergio Sergio e l'economista Guido Valle.Arci Bellezza - Palestra Visconti, via Giovanni Bellezza 16/A (ore 17.30) (Rem)