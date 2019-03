Roma: Pedica (Pd), a fermata metro Spagna una sola scala mobile funzionante in salita

- "Raggi che dice sulla sicurezza della metropolitana di Roma? Oggi nella stazione Spagna funzionava solo una scala mobile in salita. La fermata poteva restare aperta oppure no?". Lo afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Secondo le norme di sicurezza le scale funzionanti in salita non dovrebbero sempre essere due? - sottolinea Pedica - La sindaca chiarisca questo punto perché episodi di questo genere capitano sempre più spesso e sulla sicurezza non si può assolutamente scherzare". (Com)