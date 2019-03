Europee: Renzi, maggioranza comitati civici voterà per Pd

- Secondo Matteo Renzi "i comitati civici nella stragrande maggioranza voteranno per il Pd alle prossime elezioni europee, qualcuno forse per altri". Lo ha detto il senatore del Pd ospite questa sera a "Otto e Mezzo" su La7. Renzi ha inoltre ribadito che non ha "alcuna intenzione di lasciare il Pd". (Rin)