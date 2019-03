Roma: ciclista 53enne muore per un malore mentre attraversa rotaie tram

- Un ciclista italiano di 53 anni è morto questo pomeriggio dopo aver accusato un malore improvviso mentre era a bordo della sua bicicletta. L'uomo, intorno alle 15, stava attraversando le rotaie del tram di piazza Thorvaldsen quando si è sentito improvvisamente male, come hanno riferito alcuni testimoni agli agenti di Polizia Locale del II gruppo Parioli, giunti sul posto. Questi ultimi hanno prestato i primi soccorsi all'uomo e allertato il personale medico del 118 che però, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. (Rer)