Governo: Renzi, M5s e Lega come nel wrestling, fanno finta di picchiarsi fino a europee

- "Lega e M5S come nel wrestling fanno finta di picchiarsi, ma devono arrivare insieme al 26 maggio". E' quanto ha detto il senatore del Pd, Matteo Renzi, ospite a "Otto e Mezzo" su La7. "Questo governo non farà la legge di bilancio", ha aggiunto l'ex premier. "Hanno fatto delle misure suicide che porteranno l'Italia a indebitarsi per 50 miliardi".(Rin)